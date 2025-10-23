В больницу № 20 Екатеринбурга поступило новое оборудование

Центральная городская больница № 20 Екатеринбурга получила высокотехнологичное медицинское оборудование. Внедрение современных технологий в медучреждениях Среднего Урала — часть программы модернизации первичного звена здравоохранения по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«Для высокоточных операций, которые выполняют свердловские хирурги, требуется новейшее оборудование. Последнее приобретение — современный операционный стол и высокотехнологичный рентгеновский аппарат типа “С-дуга” для центральной городской больницы № 20 в Екатеринбурге», — рассказал глава региона в своих социальных сетях.
Современный рентгеновский аппарат позволит врачам проводить операции без предварительных дополнительных диагностических процедур. Благодаря точной визуализации внутренних органов хирурги смогут значительно повысить точность оперативного вмешательства и снизить риск осложнений, а пациенты получат медицинскую помощь быстрее и качественнее. Конструкция нового операционного стола позволяет точно регулировать положение человека во время операции, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность.
Оборудование введут в эксплуатацию после оформления необходимых документов. Отметим, до конца года в больницы области поступит около 2 тысяч единиц техники.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.