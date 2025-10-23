Недовесы, вынос продуктов, истекшие сроки годности. В КГК рассказали о нарушениях в школьных столовых

«Установлены многочисленные факты нарушений технологии приготовления блюд, в том числе недовложения сырья. В одной из школ Могилева при приготовлении биточков куриных вместо предусмотренных 14,5 кг мяса птицы использовали на 3,5 кг меньше. И такие факты не единичны», — рассказала Ольга Провоторова.