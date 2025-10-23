Недовесы, вынос продуктов, истекшие сроки годности. В КГК рассказали о нарушениях в школьных столовых

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О нарушениях, выявленных в ходе проверок школьных пищеблоков, рассказала заместитель начальника отдела контроля за работой организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг Комитета государственного контроля Ольга Провоторова, передает корреспондент БЕЛТА.
КГК начаты контрольные мероприятия по вопросам организации питания в школах. Ситуация изучается во всех регионах республики. Выявлен ряд проблемных вопросов и нарушений.
«Установлены многочисленные факты нарушений технологии приготовления блюд, в том числе недовложения сырья. В одной из школ Могилева при приготовлении биточков куриных вместо предусмотренных 14,5 кг мяса птицы использовали на 3,5 кг меньше. И такие факты не единичны», — рассказала Ольга Провоторова.
Выявлены также случаи выноса работниками пищеблоков продуктов питания. «В пищеблоке средней школы Солигорска в ходе мониторинга обнаружены спрятанные в шкафах, столах и под спецодеждой работников пачки с мукой, сахаром, 12 л сока. По-прежнему значительная часть приготовленных блюд направляется в отходы. В отдельных случаях учащиеся не съедают до 40% приготовленной еды», — отметила заместитель начальника отдела контроля.
Кроме того, в ряде школ выявлены факты хранения товаров с истекшим сроком годности. По всем фактам нарушений выданы рекомендации.
«Во многих случаях недостатки устранялись прямо в ходе мониторингов. Проверки по этим вопросам продолжаются. Главная задача контрольных мероприятий — обеспечить качественное, безопасное и полезное питание школьников», — подчеркнула Ольга Провоторова. -0-