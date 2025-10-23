В Москве построят многоквартирный дом на улице Плющева

Дом построят по адресу: улица Плющева, земельный участок № 9а. Во дворе и внутри здания создадут безбарьерную среду для маломобильных жильцов. Входные группы в каждой секции оборудуют на одном уровне с тротуарами. В вестибюлях разместят комнаты консьержей, колясочные, зоны хранения уборочного инвентаря и холлы с лифтами. На первом этаже расположатся помещения коммерческого и общественного назначения: магазины и предприятия сферы услуг.