В Москве построят многоквартирный дом на улице Плющева

Дом по программе реновации появится в столичном районе Перово, разрешение на его возведение уже выдал Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор), сообщил председатель ведомства Антон Слободчиков. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Новостройка в форме буквы “П” будет состоять из четырех секций. Жилая площадь объекта составит более 21 тысячи квадратных метров. В соответствии со стандартами программы в квартирах предусмотрены остекленные лоджии и полная внутренняя отделка, а на подземном уровне будет обустроен паркинг», — добавил Слободчиков.
Дом построят по адресу: улица Плющева, земельный участок № 9а. Во дворе и внутри здания создадут безбарьерную среду для маломобильных жильцов. Входные группы в каждой секции оборудуют на одном уровне с тротуарами. В вестибюлях разместят комнаты консьержей, колясочные, зоны хранения уборочного инвентаря и холлы с лифтами. На первом этаже расположатся помещения коммерческого и общественного назначения: магазины и предприятия сферы услуг.
Рядом с домом сделают проезды и тротуары, включая пути для доступа пожарной техники. Во дворе появятся две детские и одна спортивная площадки с покрытием из резиновой крошки. Специалисты установят светильники и малые архитектурные формы, высадят кустарники и разобьют газоны.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.