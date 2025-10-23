Глава Ростова призвал уважительнее относиться к городу и соблюдать чистоту

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин обратился к жителям с просьбой бережнее относиться к городским территориям и не захламлять контейнерные площадки. Поводом для этого стали многочисленные жалобы ростовчан и фото несанкционированных свалок, опубликованные под его постами в Telegram-канале.