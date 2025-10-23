Ричмонд
Глава Ростова призвал уважительнее относиться к городу и соблюдать чистоту

Глава Ростова Александр Скрябин призвал горожан не мусорить и беречь город.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин обратился к жителям с просьбой бережнее относиться к городским территориям и не захламлять контейнерные площадки. Поводом для этого стали многочисленные жалобы ростовчан и фото несанкционированных свалок, опубликованные под его постами в Telegram-канале.

— Службы ЖКХ убирают вокруг контейнерных площадок и будут это делать дальше. Могли бы они работать лучше? Конечно. Но как объяснить поведение некоторых наших сограждан? — написал Александр Скрябин.

Он отметил, что пока одни жители участвуют в субботниках и благоустраивают дворы, другие выбрасывают мусор мимо баков.

— Хочу призвать всех уважительнее относиться к нашему городу и друг к другу. Чтобы Ростов был чистым, нужно выбрасывать мусор культурно, а не мусорить, — подчеркнул глава города.

