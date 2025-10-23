23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси введено лицензирование вывоза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе правительства.
Лицензирование вывоза регенерируемых бумаги или картона вводится с целью уменьшения вывоза сырьевого ресурса из страны для поддержки белорусских производителей бумаги и картона, увеличения выпуска импортозамещающей и экспортоориентированной продукции.
Срок действия ограничения составляет 6 месяцев.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования. -0-