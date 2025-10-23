Ричмонд
На молочном комбинате «Золотые луга» Тюменской области прошел тренинг по 5С

Работникам подробно объяснили каждую из пяти концепций этой системы.

Тренинг по внедрению системы 5С организовали для сотрудников молочного комбината «Золотые луга» в селе Ситниково Тюменской области в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве инноваций.

Мероприятие провели внутренние инструкторы Вероника Тальвик и Анна Пожидаева. Они подробно объяснили каждую из пяти концепций системы — сортировку, систематизацию, содержание в чистоте, стандартизацию и совершенствование — и их влияние на создание более продуктивной и безопасной рабочей среды.

После сотрудники обсудили, как применять новые знания на практике. В дальнейшем на предприятии планируют проводить регулярные тренинги для закрепления навыков и повышения эффективности работы комбината.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.