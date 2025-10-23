На молочном комбинате «Золотые луга» Тюменской области прошел тренинг по 5С

Тренинг по внедрению системы 5С организовали для сотрудников молочного комбината «Золотые луга» в селе Ситниково Тюменской области в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве инноваций.
Мероприятие провели внутренние инструкторы Вероника Тальвик и Анна Пожидаева. Они подробно объяснили каждую из пяти концепций системы — сортировку, систематизацию, содержание в чистоте, стандартизацию и совершенствование — и их влияние на создание более продуктивной и безопасной рабочей среды.
После сотрудники обсудили, как применять новые знания на практике. В дальнейшем на предприятии планируют проводить регулярные тренинги для закрепления навыков и повышения эффективности работы комбината.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.