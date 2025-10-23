На молочном комбинате «Золотые луга» Тюменской области прошел тренинг по 5С

Мероприятие провели внутренние инструкторы Вероника Тальвик и Анна Пожидаева. Они подробно объяснили каждую из пяти концепций системы — сортировку, систематизацию, содержание в чистоте, стандартизацию и совершенствование — и их влияние на создание более продуктивной и безопасной рабочей среды.