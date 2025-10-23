Путин ударил в колокол с парохода «Алев» на выставке РГО

На выставке в рамках съезда Русского географического общества президент России Владимир Путин ударил в судовой колокол, ранее установленный на санитарном транспорте «Алев», потерянном во время Таллинского перехода в Финском заливе в 1941 году.
Главе государства представили проект подводно-поисковой экспедиции «Голоса погибших кораблей», реализуемый в рамках инициативы «Поклон кораблям Великой Победы». Экспедиция занимается поиском и увековечиванием памяти советских судов и их экипажей, погибших при эвакуации из оккупированного немцами Таллина.
В экспозиции были представлены колокола, поднятые со дна с затонувших судов. Президенту предложили ударить в колокол парохода «Алев».
«Мы приняли решение поднимать колокола, чтобы они спустя 80 с лишним лет вновь зазвучали в память о погибших экипажах. У нас уже 10 таких колоколов», — рассказал глава Разведывательно-водолазного клуба Константин Богданов.
В ходе заседания XVII съезда Русского географического общества глава государства сообщил о необходимости создания в стране музея географии. Кроме того, Путин предложил объявить 2027 год в стране Годом географии.