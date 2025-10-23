Ричмонд
В Кизлярском районе Дагестана открыли отремонтированную дорогу

Специалисты укрепили полотно, уложили асфальт и восстановили обочины.

Ремонт участка дороги Ставрополь — Прохладный — Моздок — Кизляр — Крайновка завершили в Кизлярском районе Республики Дагестан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Работы провели на участке с 481,5 км по 493 км. В открытии объекта приняли участие представители регионального минтранса, «Дагестанавтодора», районной администрации, а также подрядчики и активисты района.

«Дорога республиканского значения имеет ключевое значение в социально-экономическом развитии региона и обеспечивает связь населенных пунктов районов с райцентром и выход на федеральную трассу Р-215», — отметил начальник отдела ремонта и содержания дорог «Дагестанавтодора» Руслан Шамсудинов.

Он также подчеркнул, что на участке укрепили дорожное полотно, отремонтировали систему водоотведения, уложили асфальт и восстановили обочины. Кроме того, были установлены сигнальные столбики, знаки и нанесена разметка.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.