Около 20 тыс. школьников отдохнуло летом в 470 военно-патриотических лагерях страны

Что касается уязвимых категорий детей, то этим летом оздоровление и занятость были обеспечены более чем для 12 тыс. школьников, находящихся в социально опасном положении, или в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. «Очень хорошо с этими детьми работают палаточные лагеря. Такой опыт у нас есть, мы реализуем его уже на протяжении многих лет в тесном сотрудничестве с нашими друзьями и партнерами. Хороший пример — на базе Полоцкого погранотряда работал лагерь “Кадет” для 62 человек, а на базе войсковой части 32404 — лагерь “Патриоты” для 53 подростков», — рассказала замминистра, подчеркнув, что необходимо обеспечить 100% оздоровление и занятость для этой категории детей.