23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 тыс. школьников отдохнуло летом в 470 военно-патриотических лагерях страны. Об этом сообщила заместитель министра образования Екатерина Петруцкая во время Республиканского семинара-совещания по подведению итогов оздоровления детей летом этого года, который прошел на базе НДЦ «Зубренок», передает корреспондент БЕЛТА.
По словам замминистра, организация оздоровительных лагерей различной профильной направленности проводится в стране стабильно, и в этом направлении еще есть резервы. Екатерина Петруцкая привела в пример проект Гомельской области «Профессиональные каникулы» с 16 профориентационными лагерями, запущенный в Минске новый проект «Сила единства», а также сотрудничество лагеря «Археолог» Гродненской области с институтом истории НАН. «Во взаимодействии с силовыми ведомствами функционировало более 470 военно-патриотических лагерей, в которых оздоравливалось порядка 20 тыс. детей. Положительных примеров достаточно в каждом регионе. Например, в Брестской области было организовано 47 таких лагерей», — добавила она.
В рамках подведения итогов летней оздоровительной кампании отдельное внимание всегда уделяется организации работы лагерей труда и отдыха, здесь заложен потенциал особенно для детей, требующих повышенного педагогического внимания. «По линии временной трудовой занятости учащейся молодежи с января по август этого года оказано содействие в трудоустройстве более 47 тыс. человек. Летом работало 987 лагерей труда и отдыха для почти 15 тыс. учащихся. Во всех регионах проведено свыше 21 тыс. трудовых акций, в которых приняло участие около 510 тыс. школьников, в том числе более 250 тыс. воспитанников лагерей. Хотелось бы обратить внимание на заработную плату ребят, необходимо, чтобы дети имели возможность хорошо заработать», — констатировала Екатерина Петруцкая.
Что касается уязвимых категорий детей, то этим летом оздоровление и занятость были обеспечены более чем для 12 тыс. школьников, находящихся в социально опасном положении, или в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. «Очень хорошо с этими детьми работают палаточные лагеря. Такой опыт у нас есть, мы реализуем его уже на протяжении многих лет в тесном сотрудничестве с нашими друзьями и партнерами. Хороший пример — на базе Полоцкого погранотряда работал лагерь “Кадет” для 62 человек, а на базе войсковой части 32404 — лагерь “Патриоты” для 53 подростков», — рассказала замминистра, подчеркнув, что необходимо обеспечить 100% оздоровление и занятость для этой категории детей.
В целом в стране в летний период оздоровилось более 394 тыс. учащихся, из них в лагерях с дневным пребыванием — 235,5 тыс., в лагерях с круглосуточным пребыванием — 158,2 тыс. Около 12 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и более 6,6 тыс. детей-инвалидов также имели возможность отдохнуть в лагерях. -0-