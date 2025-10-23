Соседка пять лет держала женщину в плену, заставляя ее мыться отбеливателем

Во Франции 45-летняя женщина спустя пять лет смогла сбежать из плена, где ее заставляли мыться отбеливателем и есть кашу с мылом. Об этом пишет FranceBleu.
Жертва рассказала, что ее мучительницей была соседкой, позже к преступлению присоединился ее возлюбленный. Пара отобрала у женщины деньги и стала держать ее на улице. Сначала она жила в палатке, а затем была заперта в гараже, где спала на шезлонге и использовала горшок или пакеты в качестве туалета. В течение пяти лет мучители кормили ее кашей с мылом и заставляли мыться отбеливателем.
Женщине удалось сбежать, когда мужчина смотрел телевизор. Она рассказала обо всем другому соседу, который вызвал полицию. Оказалось, что пострадавшая за все время потеряла около 50 килограммов веса.
В доме пары полицейские нашли доказательства преступления, и 82-летнему мужчине и 60-летней женщине предъявили обвинения в пытках, передает FranceBleu.
Скопинский районный суд Рязанской области в 2024 году прекратил уголовное преследование скопинского маньяка Виктора Мохова, которого в 2022 году обвинили в сокрытии преступления. После двух лет расследований дело закрыли из-за истечения срока давности. Ранее Мохов уже отсидел в колонии 17 лет за то, что четыре года удерживал и насиловал в своем подвале двух девочек-подростков. Что известно о новых и старых преступлениях скопинского маньяка — в материале «Вечерней Москвы».