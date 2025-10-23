Соседка пять лет держала женщину в плену, заставляя ее мыться отбеливателем

Жертва рассказала, что ее мучительницей была соседкой, позже к преступлению присоединился ее возлюбленный. Пара отобрала у женщины деньги и стала держать ее на улице. Сначала она жила в палатке, а затем была заперта в гараже, где спала на шезлонге и использовала горшок или пакеты в качестве туалета. В течение пяти лет мучители кормили ее кашей с мылом и заставляли мыться отбеливателем.