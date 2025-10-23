Судебные эксперты в Бресте обнаружили автомобиль, угнанный в Столинском районе более 20 лет назад

При исследовании идентификационного номера автомобиля Volkswagen Passat специалист Брестского межрайонного отдела ГКСЭ установил, что он изменен. Кроме того, ранее имевшаяся на автомобиле основная заводская табличка удалена, а на ее место установлена другая, изготовленная не по технологии немецкого автозавода.