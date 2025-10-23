Судебные эксперты в Бресте обнаружили автомобиль, угнанный в Столинском районе более 20 лет назад

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте судебные эксперты обнаружили автомобиль, угнанный в Столинском районе более 20 лет назад. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяну Коток.
С неожиданной ситуацией столкнулся 65-летний брестчанин. Обратившись в подразделение ГАИ для внесения изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства, мужчина получил отказ в совершении этой процедуры. Причиной стало несовпадение идентификационного номера на кузове с номером на заводской табличке. В вопросе разбирались эксперты.
При исследовании идентификационного номера автомобиля Volkswagen Passat специалист Брестского межрайонного отдела ГКСЭ установил, что он изменен. Кроме того, ранее имевшаяся на автомобиле основная заводская табличка удалена, а на ее место установлена другая, изготовленная не по технологии немецкого автозавода.
Эксперту удалось установить первоначальный идентификационный номер, что позволило отследить «биографию» автомобиля. Оказалось, что транспортное средство с восстановленным VIN-номером числилось в угоне в Столинском районе с начала 2000-х годов.
Как отметили судебные эксперты, случаи, когда угнанное авто находится на территории той же страны, — исключение. Чаще всего корни криминального автомобиля уходят на территорию иных государств.