В России предложили ограничить звонки из-за границы на стационарные телефоны

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский выступил с инициативой ограничить международную телефонную связь на стационарных аппаратах для борьбы с мошенничеством. Соответствующее предложение было озвучено на совместном заседании профильных советов при Совете Федерации.
Читать далее.
Узнать больше по теме
Сергей Боярский: биография бизнесмена и депутата Госдумы РФ
Сын известных советских и российских актеров Сергей Боярский не продолжил творческую династию, а пошел по своему пути. Обладая музыкальными и актерскими способностями, он стал предпринимателем и государственным деятелем, и в обеих профессиях добился успеха. Подробности биографии Боярского-младшего — в нашей статье.Читать дальше