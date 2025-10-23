Ричмонд
СВО
В России предложили ограничить звонки из-за границы на стационарные телефоны

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский выступил с инициативой ограничить международную телефонную связь на стационарных аппаратах для борьбы с мошенничеством. Соответствующее предложение было озвучено на совместном заседании профильных советов при Совете Федерации.

Читать далее.

