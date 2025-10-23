Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попытка россиянки «сдуть» губы обернулась катастрофой

Желание вернуть естественный вид накаченным губам обернулось настоящим кошмаром для молодой жительницы Владикавказа.

Желание вернуть естественный вид накаченным губам обернулось настоящим кошмаром для молодой жительницы Владикавказа. Ее попытка растворить филлеры (гелеобразные инъекционные препараты, используемые в косметологии) в губах привела к тяжелейшей аллергической реакции — отеку Квинке. Кадры с последствиями неудачной процедуры появились в Сети.

Особого драматизма ситуации добавляет рассказ самой пострадавшей о реакции медиков. По ее словам, первая бригада скорой помощи, прибывшая на вызов к распухшему и болящему лицу, якобы отказалась ее госпитализировать, бросив фразу: «надо было думать раньше».

Лишь после повторного вызова, когда состояние девушки ухудшилось, ее все же доставили в больницу, где она провела целую неделю. Как выяснилось позже, причиной стал препарат «Лонгидаза», который используется для рассасывания филлеров. Косметологи объяснили, что при первом контакте с ним организм вырабатывает антитела, а при повторном введении может возникнуть именно такая бурная и опасная реакция, что и произошло в этом случае.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.