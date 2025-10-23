Попытка россиянки «сдуть» губы обернулась катастрофой

Лишь после повторного вызова, когда состояние девушки ухудшилось, ее все же доставили в больницу, где она провела целую неделю. Как выяснилось позже, причиной стал препарат «Лонгидаза», который используется для рассасывания филлеров. Косметологи объяснили, что при первом контакте с ним организм вырабатывает антитела, а при повторном введении может возникнуть именно такая бурная и опасная реакция, что и произошло в этом случае.