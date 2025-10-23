Попытка россиянки «сдуть» губы обернулась катастрофой

Желание вернуть естественный вид накаченным губам обернулось настоящим кошмаром для молодой жительницы Владикавказа. Ее попытка растворить филлеры (гелеобразные инъекционные препараты, используемые в косметологии) в губах привела к тяжелейшей аллергической реакции — отеку Квинке. Кадры с последствиями неудачной процедуры появились в Сети.
Особого драматизма ситуации добавляет рассказ самой пострадавшей о реакции медиков. По ее словам, первая бригада скорой помощи, прибывшая на вызов к распухшему и болящему лицу, якобы отказалась ее госпитализировать, бросив фразу: «надо было думать раньше».
Лишь после повторного вызова, когда состояние девушки ухудшилось, ее все же доставили в больницу, где она провела целую неделю. Как выяснилось позже, причиной стал препарат «Лонгидаза», который используется для рассасывания филлеров. Косметологи объяснили, что при первом контакте с ним организм вырабатывает антитела, а при повторном введении может возникнуть именно такая бурная и опасная реакция, что и произошло в этом случае.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.