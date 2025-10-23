Медведев призвал создать систему организованного набора трудовых мигрантов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Председатель «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России требуется эффективная система организованного набора трудовых мигрантов.
«Необходимо усовершенствовать механизмы привлечения в нашу страну иностранной рабочей силы. Прежде всего требуется эффективная система организованного набора трудовых мигрантов», — написал Медведев в своём канале в Max.
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.Читать дальше