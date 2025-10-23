Ричмонд
Медведев призвал создать систему организованного набора трудовых мигрантов

Медведев: России нужна эффективная система организованного набора мигрантов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Председатель «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России требуется эффективная система организованного набора трудовых мигрантов.

«Необходимо усовершенствовать механизмы привлечения в нашу страну иностранной рабочей силы. Прежде всего требуется эффективная система организованного набора трудовых мигрантов», — написал Медведев в своём канале в Max.

