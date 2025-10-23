В поликлинику подмосковного Жуковского поступил цифровой маммограф

Жительницы Подмосковья, имеющие прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных министерству здравоохранения, могут записаться на маммографию самостоятельно. Важно учитывать, что с момента предыдущего исследования должно пройти более двух лет. Также записаться на процедуру можно через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье» или по телефону 122.