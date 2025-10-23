В поликлинику подмосковного Жуковского поступил цифровой маммограф

Новый цифровой маммограф установили в городской поликлинике Жуковской больницы Московской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Оборудование оснащено специальной приставкой и дает возможность проводить во время маммографии биопсию. Это существенно ускоряет процесс диагностики, что важно для своевременного начала лечения. Маммографическое исследование необходимо регулярно проходить женщинам старше 40 лет.
«С начала года в регионе заработали 16 новых цифровых маммографов на сумму 338 миллионов рублей», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Жительницы Подмосковья, имеющие прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных министерству здравоохранения, могут записаться на маммографию самостоятельно. Важно учитывать, что с момента предыдущего исследования должно пройти более двух лет. Также записаться на процедуру можно через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье» или по телефону 122.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.