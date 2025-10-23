«Мы привыкли ничего не просить и не ждали сюрпризов»: Аркадию Райкину исполнилось бы 114 лет

Имя Аркадия Райкина занимает особое, поистине культовое место в истории советской культуры. Он стал не просто популярным артистом эстрады, но и уникальным явлением, чье творчество определяло целую эпоху. Юморист, мастер монологов, талантливый актер и режиссер, Райкин создал собственную вселенную на сцене. Острая, но интеллигентная сатира, блистательные перевоплощения, безграничная любовь к зрителю и неразрывная связь с одним из самых знаменитых театров Москвы — «Сатириконом» — в материале URA.RU.