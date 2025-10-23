Медведев заявил о напряжении в обществе из-за нелегальных мигрантов

В обществе России существует серьезная напряженность из-за ситуации с незаконными мигрантами. Об этом в четверг, 23 октября, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, в миграционной политике нужно минимизировать нагрузку на социальную сферу и здравоохранение в некоторых регионах России. Медведев отметил, что мигранты должны находиться в стране строго в соответствии с трудовым кодексом и своевременно уезжать на родину.
— Необходимо усовершенствовать механизмы привлечения в нашу страну иностранной рабочей силы. Прежде всего требуется эффективная система организованного набора трудовых мигрантов, — написал он в своем канале в MAX.
Президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию миграционной политики на 2026−2030 годы. Положения документа включают способы регулирования потока мигрантов, их въезда и выезда из страны, легализацию занятости, обучение русскому языку для интеграции в общество. «Вечерняя Москва» подробно рассказывает, что изменится для приезжих граждан и почему были необходимы нововведения.