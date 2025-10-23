Ричмонд
Юрист прокомментировал штрафы за проживание на съемной квартире в другом регионе

За проживание без регистрации в съемном жилье в другом регионе россиянам грозят штрафы до трех-пяти тысяч рублей, рассказал адвокат и председатель коллегии адвокатов Константин Тоапаидзе.

За проживание без регистрации в съемном жилье в другом регионе россиянам грозят штрафы до трех-пяти тысяч рублей, рассказал адвокат и председатель коллегии адвокатов Константин Тоапаидзе.

Трапаидзе подчеркнул, что контроль за миграцией необходим, особенно учитывая текущую сложную внутреннюю и внешнюю обстановку. Он добавил, что временная постановка на учет существовала практически всегда и нужна для своевременного реагирования на социальные события и криминогенную ситуацию.

В то же время Трапаидзе отметил, что современные системы распознавания лиц и контроля за гражданами в крупных городах делают часть мер менее значимой. По его мнению, регистрация остаётся важной для обеспечения добросовестного существования граждан.

Он также подчеркнул, что процедура должна быть максимально простой, например, через портал Госуслуги, чтобы не создавать лишних трудностей для людей, передает mk.ru.

Депутат от «Единой России» Сергей Колунов отметил, что такие меры коснутся как самих жильцов, так и арендодателей, при этом освобождены от наказания будут только те, кто останавливается у родственников.

