Зеленый или черный чай: врач рассказала, какой полезнее

Терапевт Агаева: Зеленый и черный чай одинаково полезны для здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Врач-терапевт Анастасия Агаева рассказала о пользе черного и зеленого чая. В беседе с Lenta.ru она отметила, что оба вида чая без сахара, молока или сливок одинаково полезны для здоровья.

По словам специалиста, регулярное употребление чая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и проблем с памятью. Это объясняется наличием в чае антиоксидантов, которые укрепляют сосуды.

Агаева пояснила, что взрослые люди могут пить до трех-четырех чашек чая в день без вреда для здоровья. Однако при высоком давлении, тревожности или проблемах со сном лучше ограничиться двумя-тремя чашками в первой половине дня. Беременным и кормящим женщинам она посоветовала не превышать двух-трех чашек чая в сутки.

Фармацевт Анастасия Ботева отметила, что зеленый чай не помогает снизить риск ожирения, если человек ест фастфуд. Она уточнила, что калории от вредной пищи не исчезают, а чай не участвует в расщеплении жиров и сахаров. По мнению Ботовой, чрезмерное увлечение сладостями и фастфудом может привести к нездоровым пищевым привычкам, пишет RT.