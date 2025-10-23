Зеленый или черный чай: врач рассказала, какой полезнее

Агаева пояснила, что взрослые люди могут пить до трех-четырех чашек чая в день без вреда для здоровья. Однако при высоком давлении, тревожности или проблемах со сном лучше ограничиться двумя-тремя чашками в первой половине дня. Беременным и кормящим женщинам она посоветовала не превышать двух-трех чашек чая в сутки.