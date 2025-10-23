Детские сим-карты планируют внедрить в Беларуси

В Беларуси планируют разработать специальные детские сим-карты, чтобы обезопасить несовершеннолетних в интернет-пространстве, сообщает БелТА со ссылкой на старшего прокурора по особым поручениям управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Романа Сидоренко.
По его словам, новшество — инициатива Генпрокуратуры и Национальной комиссии по правам ребенка.
«Предусмотрено создание специальных детских тарифных планов или детских сим-карт, а также внедрение рекомендаций по предпочтительному пользованию такими продуктами несовершеннолетними», — отметил Роман Сидоренко и подчеркнул, что сейчас этот вопрос в стадии проработки.
По его словам, детские тарифные планы или сим-карты будут при регистрации ребенка в сетях мобильного оператора указывать на то, что конкретно этому абоненту меньше 18 лет. Такая информация позволит операторам и провайдерам выставлять определенные фильтры на контент и технически запрещать установку на телефон некоторых приложений.
