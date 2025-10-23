Детские сим-карты планируют внедрить в Беларуси

По его словам, детские тарифные планы или сим-карты будут при регистрации ребенка в сетях мобильного оператора указывать на то, что конкретно этому абоненту меньше 18 лет. Такая информация позволит операторам и провайдерам выставлять определенные фильтры на контент и технически запрещать установку на телефон некоторых приложений.