В башкирском селе Темясово благоустроили общественное пространство

Территорию назвали «Сердце первой республики», так как населенный пункт был первой столицей Башкирской Советской Республики.

Второй этап благоустройства общественной территории «Сердце первой республики» завершили в селе Темясово Баймакского района Республики Башкортостан по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Специалисты отремонтировали прилегающую территорию магазинов и оборудовали отдельные места для торговли. Также там сделали удобные пешеходные дорожки из асфальтобетонного покрытия, развесили гирлянды и провели озеленение.

В прошлом году на пространстве создали детскую площадку, зону для занятий спортом, парковку, установили беседки, малые архитектурные формы, урны для мусора и фонари, высадили деревья. Напомним, село Темясово было первой столицей Башкирской Советской Республики, образованной в 1919 году. Именно поэтому территории дали название «Сердце первой республики».

Всего в Башкирии в 2025 году благоустраивают 100 общественных пространств, а с 2019 по 2024 год в республике обновили 806 территорий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.