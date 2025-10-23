Дорогой алкоголь не спасет: нарколог развеял один из главных мифов о вредной привычке

Алкоголь, даже дорогой, вредит здоровью, а слабоалкогольные напитки могут быть еще опаснее из-за больших объемов потребления. Об этом предупредил врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев в беседе с Lenta.ru.
По словам Исаева, миф о безопасности качественного алкоголя крайне опасен. Он отметил, что любой алкоголь содержит этанол, который токсичен и канцерогенен. Дорогой алкоголь может реже вызывать похмелье благодаря очистке от примесей, но этанол одинаково разрушает клетки мозга, печень, сердце и нервную систему.
Исаев также подчеркнул, что исследования, опубликованные в журнале The Lancet, опровергли пользу малых доз алкоголя для здоровья.
Кроме того, ученые выяснили, почему комары чаще кусают некоторых людей. Их исследование показало, что употребление пива увеличивает вероятность укусов на 44%. Люди, выпившие пиво, привлекают насекомых сильнее, чем те, кто не пил алкоголь. Об этом сообщает «Царьград».