Врач объяснила, почему россияне рискуют здоровьем из-за своего привычного рациона

Средний россиянин потребляет слишком много сахара и соли, а рыбы и овощей в рационе заметно не хватает. Диетолог Дарья Русакова рассказала, к каким проблемам может привести такое меню. Об этом пишет «Ридус».
— Высокое содержание соли в рационе — это фактор риска для гипертонической болезни и других заболеваний сердца, а также заболеваний мочевыделительной системы. Высокое содержание в рационе сахара также способствует развитию ожирения, диабета второго типа, — отметила Русакова.
С мясом, по словам диетолога, ситуация сложнее — многое зависит от способа обработки. Однако чрезмерное употребление красного мяса, в том числе различных колбас, может повышать риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Диетолог также подчеркнула важность рыбы и овощей. Рыба является источником омега-3 и йода, их дефицит сказывается на работе мозга, щитовидной железы, сердца и иммунной системы. Недостаток овощей, по ее словам, лишает организм витаминов, клетчатки и антиоксидантов, что также ослабляет иммунитет.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что россияне едят слишком много сахара и соли. По его словам, средний гражданин потребляет сахара в четыре раза больше нормы, соли — в два с половиной раза.