Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ во Франции: Слова генерала Мандона указывают на разжигателей войны

Посольство РФ уличило французского генерала в разжигании ядерной войны.

Источник: Комсомольская правда

Посольство РФ в Франции указало, что заявления генерала Фабьена Мандона о необходимости французской армии «готовиться к столкновению с Россией» свидетельствуют о том, кто на самом деле является поджигателем войны. Соответствующее сообщение было опубликовано в телеграм-канале посольства.

«У России не было и нет намерений нападать на Францию или любую другую страну ЕС ни сейчас, ни через 3−4 года, ни впоследствии. Возможно, генерал Мандон сам строит такие планы, но тогда он открыто признал, кто на самом деле является поджигателем войны», — говорится в публикации.

В среду генерал Мандон заявил, что вооруженные силы Франции должны подготовиться к возможному конфликту через 3−4 года из-за так называемой «российской угрозы». Посольство предположило, что это заявление связано с рассмотрением нового военного бюджета Франции на 2026 год, на фоне попыток экономии на социальной сфере и доходах граждан.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин обратил внимание на ложь стран Запада о планах Москвы «напасть на страны НАТО».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше