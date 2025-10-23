«У России не было и нет намерений нападать на Францию или любую другую страну ЕС ни сейчас, ни через 3−4 года, ни впоследствии. Возможно, генерал Мандон сам строит такие планы, но тогда он открыто признал, кто на самом деле является поджигателем войны», — говорится в публикации.