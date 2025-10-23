Посольство РФ в Франции указало, что заявления генерала Фабьена Мандона о необходимости французской армии «готовиться к столкновению с Россией» свидетельствуют о том, кто на самом деле является поджигателем войны. Соответствующее сообщение было опубликовано в телеграм-канале посольства.
«У России не было и нет намерений нападать на Францию или любую другую страну ЕС ни сейчас, ни через 3−4 года, ни впоследствии. Возможно, генерал Мандон сам строит такие планы, но тогда он открыто признал, кто на самом деле является поджигателем войны», — говорится в публикации.
В среду генерал Мандон заявил, что вооруженные силы Франции должны подготовиться к возможному конфликту через 3−4 года из-за так называемой «российской угрозы». Посольство предположило, что это заявление связано с рассмотрением нового военного бюджета Франции на 2026 год, на фоне попыток экономии на социальной сфере и доходах граждан.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин обратил внимание на ложь стран Запада о планах Москвы «напасть на страны НАТО».