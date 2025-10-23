Уклонистов могут освободить от ответственности и призвать на службу при готовности исполнить воинскую обязанность

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уклонистов могут освободить от уголовной ответственности и призвать на службу при готовности исполнить воинскую обязанность. Такая возможность предусмотрена вступившими в силу с 23 октября нормами закона от 20 октября 2025 года № 101-З «Об изменении законов по вопросам уголовной и административной ответственности», которые внесли изменения в закон «О воинской обязанности и воинской службе», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.