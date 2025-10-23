Уникальная атмосфера и близкие по духу люди. Фестиваль «Витебский листопад» в 39-й раз принимает гостей

23 октября, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Перформансы, беседы с артистами, встречи творческих друзей — в теплой атмосфере состоялось открытие XXXIX открытого фестиваля авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад», передает корреспондент БЕЛТА.
В Концертном зале «Витебск» перед открытием фестиваля прошла выставка творческого объединения «М’Арт» из областного центра. Презентация экспозиции, посвященной весне, женской красоте, сопровождалась перформансом молодежного театра «Колесо». Витебские художники рассказали о своих работах, обменялись подарками и отметили, что изобразительное искусство невозможно ограничить никакими рамками, творцы выражают себя в любой форме и материале.
Открытие мероприятия получило название «Заварка фестиваля» и состоялось в камерной аудитории, где собрались преданные поклонники «Витебского листопада». Со зрителями и участниками пообщался член жюри конкурса авторской песни — московский музыкант-мультиинтрументалист Игорь Лазарев. Отвечая на вопросы, он поделился своими наблюдениями об отличии этого мероприятия от многих других, где он побывал и как участник, и как член судейской команды. «Фестиваль привлекает атмосферой. В Витебске люди — близкие по духу. Уже который год подряд семь часов за рулем — и я здесь, и у меня сразу другое настроение. Всегда привожу с собой новых людей. В прошлом году был с семьей, а в этот раз — творческий коллектив», — признался гость фестивальной столицы.
Музыкант отметил, что как член жюри конкурса авторской песни будет обращать внимание не только на исполнительскую технику. «Я ожидаю стабильно высокого уровня участников, мне и в прошлом году понравилось, как все проходило. Не каждый фестиваль может похвастаться, особенно что касается музыкальной стороны, таким богатством музыкальных красок. Сюда приходят люди подготовленные. Я ценю авторскую песню в целом, а не только ее музыкальную составляющую — и ее поэтическую сторону, и то, как все вместе работает», — рассказал Игорь Лазарев.
В программе фестиваля, который продлится до 26 октября, зрители и участники смогут посетить поэтические спектакли, которые представят артисты из Витебска, Гродно, Санкт-Петербурга. Мастер-классы опытных музыкантов и поэтов, квартирник, открытая мастерская художника, концерты, выставки — все это наполнит осенний город теплотой и атмосферой творчества. И, конечно, участники конкурсной программы, а в этом году их насчитывается около 200 человек, представят свои выступления публике и компетентному жюри. -0-