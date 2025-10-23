Уникальная атмосфера и близкие по духу люди. Фестиваль «Витебский листопад» в 39-й раз принимает гостей

Открытие мероприятия получило название «Заварка фестиваля» и состоялось в камерной аудитории, где собрались преданные поклонники «Витебского листопада». Со зрителями и участниками пообщался член жюри конкурса авторской песни — московский музыкант-мультиинтрументалист Игорь Лазарев. Отвечая на вопросы, он поделился своими наблюдениями об отличии этого мероприятия от многих других, где он побывал и как участник, и как член судейской команды. «Фестиваль привлекает атмосферой. В Витебске люди — близкие по духу. Уже который год подряд семь часов за рулем — и я здесь, и у меня сразу другое настроение. Всегда привожу с собой новых людей. В прошлом году был с семьей, а в этот раз — творческий коллектив», — признался гость фестивальной столицы.