Украинский эксперт: под соусом войны власти Украины скрывают все свои проблемы

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под соусом войны власти Украины скрывают все свои проблемы. Об этом заявил украинский военный эксперт Юрий Дудкин в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.

«Этим военным положением они (украинские власти. — Прим. БЕЛТА) прикрывают все: и отток граждан из страны, и полное отсутствие своей экономики, и отсутствие золотовалютных резервов. Все под соусом войны. Очень легко все списать. Как только ты начинаешь говорить об этом в Украине, тебе подсовывают статью “государственная измена”, — отметил Юрий Дудкин.

По его мнению, руководство Украины могло погасить конфликт до того, как он перешел в горячую фазу, но оно предпочло подливать бензин в пожар войны.

«Беларусь, как мать родная, создала переговорщикам все условия для того, чтобы они собирались в любое время, в любом количестве. Проявила свое гостеприимство, чтобы вопрос решался по существу и исключительно в мирном русле. Приезжали туда представители украинской майданной власти — они все встречи срывали», — подчеркнул военный эксперт. -0-