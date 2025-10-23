Украинский эксперт: под соусом войны власти Украины скрывают все свои проблемы

«Этим военным положением они (украинские власти. — Прим. БЕЛТА) прикрывают все: и отток граждан из страны, и полное отсутствие своей экономики, и отсутствие золотовалютных резервов. Все под соусом войны. Очень легко все списать. Как только ты начинаешь говорить об этом в Украине, тебе подсовывают статью “государственная измена”, — отметил Юрий Дудкин.