Предпринимателя из Ростовской области обвиняют в хищении 11 тонн рыбы

В Ростовской области перед судом предстанет предприниматель, который, по данным следствия, продал чужую рыбу, переданную ему на хранение. За два года он успел реализовать около 11 тонн продукции. Об этом рассказали в Telegram-канале МВД в пятницу, 23 октября.
— Собранные доказательства подтверждают, что обвиняемый воспользовался доступом к товару и распорядился им по своему усмотрению, — уточнили в ведомстве.
В полиции добавили, что мужчина подделывал учетные документы, чтобы скрыть факт хищения. Сумма ущерба оценивается более чем в 2,3 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, недавно в Ростовской области с прилавков изъяли более четырех тонн потенциально опасной рыбы и рыбной продукции. Проверки проводились в рамках операции «Путина»: полицейские посетили магазины и рынки региона, где требовали у продавцов документы, подтверждающие безопасность товара.
