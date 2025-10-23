Предпринимателя из Ростовской области обвиняют в хищении 11 тонн рыбы

В Ростовской области перед судом предстанет предприниматель, который, по данным следствия, продал чужую рыбу, переданную ему на хранение. За два года он успел реализовать около 11 тонн продукции. Об этом рассказали в Telegram-канале МВД в пятницу, 23 октября.