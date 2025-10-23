Цветы с подвохом: мошенники придумали новую схему с подарками для жертвы

Мошенники в России начали активно применять новую схему обмана, связанную с доставкой цветов на день рождения, сообщила киберэксперт Екатерина Рудая. В разговоре с Lenta.ru она рассказала, как злоумышленники используют этот способ, чтобы выманивать личные данные у граждан.
По словам Рудой, схема выглядит как обычная доставка цветов. Утром человеку приходит СМС с сообщением, что заказ будет доставлен в определённое время, например, с 13 до 16 часов. Затем следует пропущенный звонок, а позже перезванивает якобы оператор. Он называет название реального цветочного магазина, поздравляет с днём рождения, уточняет детали доставки и просит сообщить номер паспорта, якобы для передачи курьеру. Если человек спрашивает, от кого подарок, ему отвечают, что это сюрприз от друга или подруги.
Рудая отметила, что раньше такие случаи были редкостью, но теперь мошенники действуют массово. Они используют продуманные сценарии, основанные на маркетинговых приёмах. Злоумышленники задействуют несколько каналов связи, указывают правдоподобные детали: время доставки, название магазина, трек-номер. Всё это вызывает доверие у жертвы. Главная цель мошенников — получить личные данные: паспортные данные, адрес, номер телефона или код из СМС. Эти сведения могут использоваться для оформления микрозаймов, регистрации SIM-карт, верификации на маркетплейсах или продажи на чёрном рынке, где одна запись стоит сотни рублей.
О том, как мошенники собирают информацию о жертвах, рассказал RT глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, злоумышленники активно изучают социальные сети. Любая открытая информация — место жительства, работа, привычки, круг общения — помогает им составить полную картину о жизни человека. Эти данные становятся основой для точечных атак.