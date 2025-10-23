Цветы с подвохом: мошенники придумали новую схему с подарками для жертвы

По словам Рудой, схема выглядит как обычная доставка цветов. Утром человеку приходит СМС с сообщением, что заказ будет доставлен в определённое время, например, с 13 до 16 часов. Затем следует пропущенный звонок, а позже перезванивает якобы оператор. Он называет название реального цветочного магазина, поздравляет с днём рождения, уточняет детали доставки и просит сообщить номер паспорта, якобы для передачи курьеру. Если человек спрашивает, от кого подарок, ему отвечают, что это сюрприз от друга или подруги.