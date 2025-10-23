В Дагестане создадут новый природный заказник

Основные цели заказника — сохранение степных и пустынных ландшафтов предгорий Южного Дагестана, а также защита редких и исчезающих видов растений, животных и грибов, многие из которых занесены в Красные книги различного уровня. На территории уже выявлено более 440 видов сосудистых растений и свыше 250 видов позвоночных животных. Создание заказника «Рубасский» станет важным шагом в развитии сети особо охраняемых природных территорий в республике.