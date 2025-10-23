В Дагестане создадут новый природный заказник

Создание нового государственного природного заказника регионального значения «Рубасский» в Дагестане планируют завершить до конца 2025 года в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Объектом охраны станет урочище Шур-дере и прилегающие территории, расположенные в южных предгорьях региона. Заказник охватит земли трех муниципальных районов — Дербентского, Сулейман-Стальского и Табасаранского. Он будет состоять из двух кластеров: «Чарадере» площадью около 58,4 млн кв. м и «Шурдере» площадью около 36,4 млн кв. м.
Основные цели заказника — сохранение степных и пустынных ландшафтов предгорий Южного Дагестана, а также защита редких и исчезающих видов растений, животных и грибов, многие из которых занесены в Красные книги различного уровня. На территории уже выявлено более 440 видов сосудистых растений и свыше 250 видов позвоночных животных. Создание заказника «Рубасский» станет важным шагом в развитии сети особо охраняемых природных территорий в республике.
«Данный проект получил поддержку экологических организаций и научного сообщества региона. Усиление антропогенного и рекреационного давления на природные территории требует срочных мер по охране урочища Шур-дере и прилегающих участков с приданием им охранного статуса», — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Ратмир Расулов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.