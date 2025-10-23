Путин заявил, что Россия создаст суверенный искусственный интеллект

Президент России Владимир Путин на съезде Русского географического общества в четверг, 23 октября, заявил, что страна может создать суверенный искусственный интеллект (ИИ), только опираясь на свои культуру и традиционные ценности.
— Только опираясь на нашу культуру, историю, языковое богатство, традиции и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения, что приводит к технологической и мировоззренческой зависимости, — передает слова главы государства РИА Новости.
Ранее российский лидер сообщил, что внедрение систем наблюдения с искусственным интеллектом позволило кардинально снизить количество правонарушений в Москве. Также Путин призвал активнее внедрять ИИ в сферу обороны. По его словам, такие защищенные продукты должны применяться в комплексных автоматизированных системах военного управления.
В сентябре заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пользуется ИИ. Однако он уточнил, что не использует нейросети при написании постов в своем блоге.