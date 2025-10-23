Путин заявил, что Россия создаст суверенный искусственный интеллект

— Только опираясь на нашу культуру, историю, языковое богатство, традиции и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения, что приводит к технологической и мировоззренческой зависимости, — передает слова главы государства РИА Новости.