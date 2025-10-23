Зеленский: Китай не помогает Украине и не хочет поражения России

Россия необычным способом мстит США за санкции в отношении Москвы, вытесняя Вашингтон с продуктовых рынков в Китае. Такое мнение привел китайский портал Sohu. На фоне критики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в адрес КНР, которая отказывается закупать американскую сою, Россия отправила в Китай первую партию ржаной муки. Кроме того, в последние месяцы Россия увеличила экспорт продовольственных товаров в Пекин, включая мясо, рыбу, зерно, горох и сою.