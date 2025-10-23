Ричмонд
Зеленский: Китай не помогает Украине и не хочет поражения России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не оказывает помощь Украине и не заинтересован в поражении России. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами, трансляция которого велась на YouTube-канале офиса украинского лидера.

— Си сказал мне, что не будет продавать оружие. Я знаю одно: Китай помогает России. Китай не помогает Украине. Китай не заинтересован в нашей победе и поражении России, — рассказал Зеленский.

Ранее в издании Sohu сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров впечатлил Пекин, пообещав, что Москва его не предаст. Он добавил, что между РФ и КНР сложились теплые отношения, направленные на поддержку и сотрудничество.

Россия необычным способом мстит США за санкции в отношении Москвы, вытесняя Вашингтон с продуктовых рынков в Китае. Такое мнение привел китайский портал Sohu. На фоне критики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в адрес КНР, которая отказывается закупать американскую сою, Россия отправила в Китай первую партию ржаной муки. Кроме того, в последние месяцы Россия увеличила экспорт продовольственных товаров в Пекин, включая мясо, рыбу, зерно, горох и сою.

