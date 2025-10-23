В Альметьевске Татарстана завершился нефтегазовый форум

Нефтегазовый форум прошел в Альметьевске Республики Татарстан в соответствии с задачами нацпроекта «Новые материалы и химия». В ходе мероприятия также были организованы специализированные выставки «Нефть. Газ. Энерго. Экология» и «Промышленная безопасность», сообщили в исполнительном комитете Альметьевского муниципального района.
Форум стал ключевой площадкой для диалога между заказчиками и разработчиками, объединив 60 компаний из Татарстана, Пермского края, Челябинской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Участники представили свои решения в ключевых для отрасли направлениях, включая энергетику, метрологию, промышленную безопасность, биотехнологии и композитные материалы.
«Локомотивом всей нашей экономики является нефтедобыча и ее переработка. Сегодня наши нефтяные компании добывают почти 35 миллионов тонн нефти и 70% этого объема перерабатывают сами, достигая глубины переработки 99,9%», — отметил заместитель премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.