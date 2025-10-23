Ричмонд
Депутат Рады выругался на русском языке во время прямой трансляции

Парламентария возмутило, что ему не дали слова.

Источник: Аргументы и факты

Один из депутатов Верховной рады Украины выругался по-русски во время заседания, когда ему не дали слова, пишет украинское издание «Страна.ua».

Сообщается, что эпизод попал в эфир телеканала «Рада».

«(…) не дали выступить! Не дали выступить, (…)!» — воскликнул парламентарий на русском языке, употребляя при этом бранные слова.

Кто именно говорил на записи, непонятно, отмечает издание.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что вся так называемая элита Украины общается на русском языке, на украинский они переходят лишь на публике.