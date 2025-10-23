Минприроды сообщает о начале общественных обсуждений «Стратегии управления водными ресурсами до 2040 года»

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественные обсуждения экологического доклада по стратегической оценке проекта «Стратегия управления водными ресурсами до 2040 года» продут в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Общественные обсуждения пройдут с 22 октября до 20 ноября 2025 г.
Стратегическая экологическая оценка проводится для проекта «Стратегии управления водными ресурсами до 2040 года». Стратегия разработана на основании поручения Президента Республики Беларусь, данного 25 апреля 2025 года в ходе доклада о развитии районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В Стратегии учтены прогнозные параметры долгосрочного развития Республики Беларусь и направления эффективного использования природного и производственного потенциалов страны согласно проекту Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2040 года. -0-