Минприроды сообщает о начале общественных обсуждений «Стратегии управления водными ресурсами до 2040 года»

Стратегическая экологическая оценка проводится для проекта «Стратегии управления водными ресурсами до 2040 года». Стратегия разработана на основании поручения Президента Республики Беларусь, данного 25 апреля 2025 года в ходе доклада о развитии районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.