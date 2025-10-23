Не просто берет, а символ чести. В Могилеве кадеты прошли испытания на право ношения черного и голубого беретов

На плацу Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко царила напряженная тишина. Воздух был пропитан решимостью и ожиданием. Тринадцать юношей в строю — не просто участники, а добровольцы, решившиеся на испытание, которое проверит не только физическую подготовку, но и силу духа. Сегодня им предстояло пройти четыре этапа состязания на право ношения черного или голубого берета — символа чести, стойкости и готовности к службе. Из всех регионов Беларуси такие испытания проводятся только в Могилеве. Корреспондент БЕЛТА побывала на этом событии.
День выдался прохладным, но это не помешало ни участникам, ни зрителям. Весь личный состав училища выстроился на плацу. Педагоги, гости, выпускники — все пришли поддержать ребят. Отдельно стояли те самые тринадцать кадетов. Каждый из них знал: сегодняшний день может стать поворотным: они получат знак признания преодоления самого себя.
Черный берет вручается за выдающиеся результаты в физической и боевой подготовке. Голубой — тем, кто, помимо этого, прошел курс в аэроклубе и совершил прыжки с парашютом. Они равны по значимости, но путь к каждому — свой. И оба требуют ежедневного труда, дисциплины и настоящего мужества.
«Осенью и весной у нас уже стало традицией, что кадеты, желающие и готовые к этому, сдают нормативы на право ношения черного или голубого берета, — обратился к строю директор училища, полковник Юрий Гришанов. — Берет не дает никаких льгот. Он накладывает обязанность быть примером — для товарищей и прежде всего для самого себя».
Испытания проходят два раза в год и включают четыре этапа. Первый — силовой: отжимания, пресс, подтягивания. Второй — полоса препятствий, имитирующая боевые условия. Третий — трехкилометровый кросс в полной экипировке. Четвертый — поединок с мастером спорта по рукопашному бою. Все этапы разработаны с учетом возраста участников, но при этом остаются крайне требовательными, не каждый такое выдержит.
Первый этап начался с проверки базовой физической подготовки. Некоторые справлялись легко, другие — с напряжением. За каждым движением следили не только судьи, но и товарищи по училищу. Ребят поддерживали все присутствующие.
Полоса препятствий стала следующим вызовом. Лазы, переползания, барьеры, стрельба — все это требовало не только силы, но и координации, смелости и умения сохранять спокойствие. Затем — кросс на три километра в полной амуниции. На финише многие едва держались на ногах, но шли до конца.
Последним и, пожалуй, самым драматичным этапом стал рукопашный бой. Каждый участник поочередно выходил на ринг против мастера спорта. Здесь проверялись не только навыки, но и воля к победе, способность действовать под давлением.
Оценивало результаты жюри, в состав которого вошли не только педагоги, но и выпускник училища 2015 года, Артем Тимошенко. Для кадетов его присутствие стало не просто контролем, а живым примером того, кем можно стать. Вернувшись в родные стены, он признался, что сразу почувствовалась теплота и уважение. «Очень приятно видеть педагогов, которые воспитывали меня. Такие испытания — это не просто спорт, это характер и стимул быть лучше других и лучше самого себя. И, конечно, большая ответственность — теперь эти ребята должны вставать первыми в строю и показывать пример младшим, — добавил он. — Когда я здесь учился, таких испытаний еще не было, сейчас это закаляет характер, дает стимул постоянно совершенствоваться. И главное — формирует понимание, ради чего ты все это делаешь».
Из 13 заявленных участников лишь четверым удалось пройти все этапы. Все четверо получили черные береты. Некоторые из них имели опыт прыжков с парашютом и могли претендовать на голубой, но сознательно выбрали черный — как ориентир на будущую службу.
Среди победителей — кадет 4-го курса Трофим Кравченко. «После последнего испытания сначала не поверил, но потом осознал: теперь я имею право носить черный берет. Это не значит, что я особенный. Для меня это не просто берет, а символ чести и шаг к моей цели — служить в силовых структурах», — рассказал он.
Кадет 3-го курса Егор Ежиков стал обладателем черного берета. «Я хочу поступить в Военную академию на факультет внутренних войск, а там в основном носят черный берет, — пояснил он. — Это мой первый опыт в таком состязании- и сразу все сдал. Приятно осознавать, что я один из немногих получивших берет. Не всегда у ребят с первого раза получается завоевать его. Для меня это серьезный шаг в будущее».
После завершения всех этапов на плацу состоялась торжественная церемония. Юрий Гришанов лично вручил победителям их заслуженную награду и поздравил ребят. «Товарищи кадеты, позвольте мне поздравить всех, кто принимал участие в испытаниях. Очень трудное испытание, но просто так в жизни ничего не дается. Чтобы что-то заслужить, необходим постоянный, ежедневный, тяжелый труд. Всего лишь четыре наших товарища дошли до финиша — это говорит о том, что они проявили максимум силы воли и мастерства», — сказал он.
Имена обладателей беретов занесены в книгу почета училища. В ней уже было четыре записи: двое кадетов носят голубой берет, двое — черный. Теперь к ним добавились четверо новых обладателей черного берета.
Татьяна СЕЛЕДЦОВА,
фото автора,
БЕЛТА. -0-