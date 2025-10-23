Не просто берет, а символ чести. В Могилеве кадеты прошли испытания на право ношения черного и голубого беретов

Оценивало результаты жюри, в состав которого вошли не только педагоги, но и выпускник училища 2015 года, Артем Тимошенко. Для кадетов его присутствие стало не просто контролем, а живым примером того, кем можно стать. Вернувшись в родные стены, он признался, что сразу почувствовалась теплота и уважение. «Очень приятно видеть педагогов, которые воспитывали меня. Такие испытания — это не просто спорт, это характер и стимул быть лучше других и лучше самого себя. И, конечно, большая ответственность — теперь эти ребята должны вставать первыми в строю и показывать пример младшим, — добавил он. — Когда я здесь учился, таких испытаний еще не было, сейчас это закаляет характер, дает стимул постоянно совершенствоваться. И главное — формирует понимание, ради чего ты все это делаешь».