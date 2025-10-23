Путин поддержал предложение создать мемориал погибшим морякам в Кронштадте

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создать в Кронштадте мемориал с использованием корабельных колоколов в память о погибших моряках.
Глава государства осмотрел выставку к заседанию попечительского совета РГО. Во время осмотра президент Разведывательно-водолазного клуба Константин Богданов рассказал Путину об идее создать памятник в виде колокола, внутри которого будут находиться рынды, чтобы люди смогли в память о погибшем экипаже ударить в судовой колокол.
«Супер. Отличная идея», — сказал Путин.
Президент также считает долгом достойное обустройство мест, связанных с важнейшими историческими событиями страны.
«Наш долг — достойно обустраивать места, связанные с важнейшими событиями истории России и нашими национальными триумфами, и нашими героями общенациональными», — подчеркнул Путин в ходе выступления на съезде Русского географического общества.
На выставке съезда РГО президент ударил в судовой колокол, который был ранее установлен на санитарном транспорте «Алев», потерянном во время Таллинского перехода в Финском заливе в 1941 году.