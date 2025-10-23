Путин поддержал предложение создать мемориал погибшим морякам в Кронштадте

Глава государства осмотрел выставку к заседанию попечительского совета РГО. Во время осмотра президент Разведывательно-водолазного клуба Константин Богданов рассказал Путину об идее создать памятник в виде колокола, внутри которого будут находиться рынды, чтобы люди смогли в память о погибшем экипаже ударить в судовой колокол.