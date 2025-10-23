Ричмонд
Российские спортсмены не смогут выступить на Паралимпийских играх 2026 года

Международный паралимпийский комитет официально подтвердил недопуск спортсменов из России к зимним Паралимпийским играм 2026 года в Милано-Кортине.

Источник: Аргументы и факты

Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение о недопуске российских спортсменов к участию в зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Соответствующая информация размещена на официальном сайте организации.

Как пояснил президент МПК Эндрю Парсонс, данная мера связана с позицией четырех международных спортивных федераций, курирующих паралимпийские дисциплины. По его словам, против выступления российских спортсменов высказались Международная федерация лыжного спорта (FIS), Международный союз биатлонистов (IBU), Всемирная федерация керлинга и Международная федерация следж-хоккея.

Глава МПК сообщил, что спортсмены и команды из Белоруссии и России не могут участвовать в соревнованиях, что лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милано-Кортине.

Паралимпийские игры 2026 года запланированы к проведению с 6 по 15 марта в Италии.

Ранее сообщалось, что российских лыжников не допустили до международных соревнований.