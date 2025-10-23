В 2025 году в Самарской области заготовят свыше 7 тонн семян

Более 7 тонн семян заготовят в 2025 году в Самарской области, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Подготовка посевного материала для лесовосстановления ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
В регионе предусмотрена заготовка около 200 кг семян сосны, свыше 6 тонн семян дуба, 410 кг березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины.
«К середине октября мы перевыполнили план за счет заготовки сверх плана семян березы и желудей дуба. Но работы по сбору семян еще продолжаются, так как период плодоношения в зависимости от породы варьируется с августа по декабрь. К тому же хорошая урожайность бывает не каждый год, поэтому собираем максимально возможный объем — излишки будут заложены на хранение», — отметил руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды региона Евгений Пенин.
Сейчас продолжается активная фаза заготовки желудей дуба черешчатого — уже собрано 6,5 тонны. Затем посевной материал пройдет флотацию — метод очистки семян от сорных примесей и некондиционных желудей.
«С наступлением заморозков начинаем сбор шишек сосны. В это время меньше влажности, а значит, больше шансов сохранить их до высушивания в специальных печах, чтобы раскрыть чешуйки и извлечь семена. Для заготовки 190 килограммов семян нам нужно собрать 19 тонн шишек», — добавил Пенин.
Партии собранных семян различных пород отправятся на экспертизу качества в Самарскую лесосеменную станцию. Этой осенью и весной следующего года лесники высеют материал в лесных питомниках области, а через два года уже окрепшие саженцы пополнят лесной фонд региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.