В 2025 году в Самарской области заготовят свыше 7 тонн семян

«К середине октября мы перевыполнили план за счет заготовки сверх плана семян березы и желудей дуба. Но работы по сбору семян еще продолжаются, так как период плодоношения в зависимости от породы варьируется с августа по декабрь. К тому же хорошая урожайность бывает не каждый год, поэтому собираем максимально возможный объем — излишки будут заложены на хранение», — отметил руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды региона Евгений Пенин.