Участница конкурса «Мисс Вселенная» забыла корону в такси в Бангкоке

В Таиланде таксист проявил честность и вернул корону и платье участнице конкурса «Мисс Вселенная» из Шри-Ланки. Об этом стало известно после того, как менеджер победительницы национального этапа Лихаши Линдси-Уайт обратилась в полицию Бангкока.

Женщина сообщила, что ее подопечная забыла сумку с важными вещами в такси по пути из отеля в торговый центр. Среди пропавшего имущества оказались корона и зеленое платье, в котором Линдси-Уайт должна была выступить на предстоящем конкурсе.

Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и установили, что сумку увез автомобиль под управлением 68-летнего таксиста по имени Бунчуен Матракхамчан. После того как с ним связались, мужчина сразу же приехал в отделение и вернул находку. Он признался, что не знал, кто именно оставил сумку, и ожидал, что владелец сам объявится.

Корона и платье были возвращены хозяйке целыми и невредимыми. Линдси-Уайт лично поблагодарила таксиста за порядочность и отметила, что без его помощи участие в конкурсе могло оказаться под угрозой, передает The Thaiger.

