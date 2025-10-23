Участница конкурса «Мисс Вселенная» забыла корону в такси в Бангкоке

В Таиланде таксист проявил честность и вернул корону и платье участнице конкурса «Мисс Вселенная» из Шри-Ланки. Об этом стало известно после того, как менеджер победительницы национального этапа Лихаши Линдси-Уайт обратилась в полицию Бангкока.
Женщина сообщила, что ее подопечная забыла сумку с важными вещами в такси по пути из отеля в торговый центр. Среди пропавшего имущества оказались корона и зеленое платье, в котором Линдси-Уайт должна была выступить на предстоящем конкурсе.
Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и установили, что сумку увез автомобиль под управлением 68-летнего таксиста по имени Бунчуен Матракхамчан. После того как с ним связались, мужчина сразу же приехал в отделение и вернул находку. Он признался, что не знал, кто именно оставил сумку, и ожидал, что владелец сам объявится.
Корона и платье были возвращены хозяйке целыми и невредимыми. Линдси-Уайт лично поблагодарила таксиста за порядочность и отметила, что без его помощи участие в конкурсе могло оказаться под угрозой, передает The Thaiger.
Ранее стало известно, что житель Москвы подобрал пакет с 1,6 миллиона рублей на Новослободской улице. Мужчина не стал сообщать о находке полиции, а присвоил деньги себе.