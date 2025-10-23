Участница конкурса «Мисс Вселенная» забыла корону в такси в Бангкоке

Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и установили, что сумку увез автомобиль под управлением 68-летнего таксиста по имени Бунчуен Матракхамчан. После того как с ним связались, мужчина сразу же приехал в отделение и вернул находку. Он признался, что не знал, кто именно оставил сумку, и ожидал, что владелец сам объявится.