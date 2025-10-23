Наставник пропавшей в тайге Усолцевой рассказала о последнем разговоре с женщиной: о чем он был

Мария Шрайнер отметила, что Ирина увлекалась психологией и духовными практиками. Незадолго до исчезновения она практиковала медитацию Кали, которая помогает избавиться от негативных эмоций и очистить сознание. Эта практика предполагает неподвижное сидение в тишине с закрытыми глазами, сосредоточение на внутреннем состоянии и ровное дыхание. Никаких внешних действий или ритуалов она не включает.