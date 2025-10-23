Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наставник пропавшей в тайге Усолцевой рассказала о последнем разговоре с женщиной: о чем он был

Психолог Шрайнер: Перед пропажей Усольцева рассказывала о душевном состоянии.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых — 48-летней Ирины, ее мужа Сергея и их пятилетней дочери Арины, пропавших в тайге. Как рассказала aif.ru духовный наставник Ирины Мария Шрайнер, последнее сообщение от женщины содержало информацию о ее душевном состоянии.

По словам Шрайнер, Ирина писала, что чувствует себя спокойно. Она также подчеркнула, что слухи вокруг исчезновения семьи не соответствуют действительности, а сами Усольцевы были крепкой и дружной семьей.

Мария Шрайнер отметила, что Ирина увлекалась психологией и духовными практиками. Незадолго до исчезновения она практиковала медитацию Кали, которая помогает избавиться от негативных эмоций и очистить сознание. Эта практика предполагает неподвижное сидение в тишине с закрытыми глазами, сосредоточение на внутреннем состоянии и ровное дыхание. Никаких внешних действий или ритуалов она не включает.

Семью Усольцевых в последний раз видели 28 сентября. Они отправились в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района, взяв с собой рюкзаки. Позже спасатели нашли только их автомобиль, а следов Ирины, Сергея и Арины обнаружить не удалось. Поиски продолжаются.