Наставник пропавшей в тайге Усолцевой рассказала о последнем разговоре с женщиной: о чем он был

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых — 48-летней Ирины, ее мужа Сергея и их пятилетней дочери Арины, пропавших в тайге. Как рассказала aif.ru духовный наставник Ирины Мария Шрайнер, последнее сообщение от женщины содержало информацию о ее душевном состоянии.
По словам Шрайнер, Ирина писала, что чувствует себя спокойно. Она также подчеркнула, что слухи вокруг исчезновения семьи не соответствуют действительности, а сами Усольцевы были крепкой и дружной семьей.
Мария Шрайнер отметила, что Ирина увлекалась психологией и духовными практиками. Незадолго до исчезновения она практиковала медитацию Кали, которая помогает избавиться от негативных эмоций и очистить сознание. Эта практика предполагает неподвижное сидение в тишине с закрытыми глазами, сосредоточение на внутреннем состоянии и ровное дыхание. Никаких внешних действий или ритуалов она не включает.
Семью Усольцевых в последний раз видели 28 сентября. Они отправились в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района, взяв с собой рюкзаки. Позже спасатели нашли только их автомобиль, а следов Ирины, Сергея и Арины обнаружить не удалось. Поиски продолжаются.