На Молдову надвигаются дожди: Но еще на день «бабье» лето задержится — до +20 градусов

В Молдове в пятницу, 24 октября 2025, будет еще очень тепло.
Днем — до +20 градусов.
Облачно.
С обеда прогнозируют дожди.
Ночью — +7 градусов.
В последующие сутки, в субботу, температура воздуха снизится до +16 градусов, но осадков не ожидается.
