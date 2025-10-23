Ричмонд
Семьи Ростовской области получат по 20 тысяч рублей при рождении ребенка

С 2026 года донские семьи получат выплату при рождении малыша.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области законодательно закрепили новые меры поддержки семей с детьми. Депутаты Законодательного собрания единогласно одобрили поправки в закон «О социальной поддержке детства». Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

— С 1 января 2026 года при рождении малыша каждая семья будет получать электронный сертификат на 20 тысяч рублей — на самые необходимые вещи: кроватку, коляску, одежду. При рождении двойни или тройни — на каждого ребенка, — отметил глава региона.

Кроме того, для студенток, вставших на учет по беременности, вводится единовременная выплата в 100 тысяч рублей.

Развиваются и другие программы поддержки — бесплатный прокат детских вещей, институт «социальных нянь» и компенсации на обучение детей из многодетных семей.

