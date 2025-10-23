Более 300 волонтеров приняли участие в форуме «Добротворцы» в Воронеже

Для участников подготовили трехдневную программу, которая включала в себя мастер-классы от ведущих экспертов в области социального проектирования, дискуссионные сессии по развитию корпоративного волонтерства и практические воркшопы. Особое внимание было уделено обмену лучшими практиками между компаниями-участниками, представляющими различные сектора экономики. Кульминацией форума стал масштабный субботник в Верхнем парке у Дворца Ольденбургских. В ходе этого мероприятия волонтеры убрали территорию площадью более 2 гектаров.