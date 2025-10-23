Более 300 волонтеров приняли участие в форуме «Добротворцы» в Воронеже

Межрегиональный форум работающих добровольцев «Добротворцы» прошел в Воронеже с 17 по 19 октября в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Участниками мероприятия стали более 300 работающих волонтеров, сообщили в областном молодежном центре.
Форум стал ключевой площадкой для развития корпоративного добровольчества в Центральном федеральном округе. К нему присоединились волонтеры из 15 регионов страны, включая Белгородскую, Липецкую и Курскую области.
Для участников подготовили трехдневную программу, которая включала в себя мастер-классы от ведущих экспертов в области социального проектирования, дискуссионные сессии по развитию корпоративного волонтерства и практические воркшопы. Особое внимание было уделено обмену лучшими практиками между компаниями-участниками, представляющими различные сектора экономики. Кульминацией форума стал масштабный субботник в Верхнем парке у Дворца Ольденбургских. В ходе этого мероприятия волонтеры убрали территорию площадью более 2 гектаров.
«Мы обсудили важные вопросы и поделились опытом, что позволило участникам глубже понять ценности корпоративного волонтерства. Особенно ценно, что форум собрал представителей бизнеса, государственных учреждений и некоммерческих организаций. Это позволило выработать комплексный подход к развитию волонтерства», — отметила организатор мероприятия Ирина Кирьянова.
По итогам форума участники разработали 15 корпоративных волонтерских программ, которые будут реализованы в компаниях-участниках до конца 2026 года. Среди наиболее значимых инициатив — программа экологического волонтерства от промышленных предприятий, проект профессиональной ориентации подростков и комплекс мероприятий по поддержке пожилых людей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.