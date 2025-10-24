В Красновишерске и Лысьве подорожает проезд в общественном транспорте

В Красновишерском и Лысьвенском округах с 1 ноября 2025 года повысятся тарифы на проезд в муниципальных автобусах. Депутаты обоих муниципалитетов утвердили соответствующие решения об индексации цен на пассажирские перевозки. Об этом сообщает телеграмм-канал «На местах».