В Красновишерске и Лысьве подорожает проезд в общественном транспорте

В Красновишерском и Лысьвенском округах с 1 ноября 2025 года повысятся тарифы на проезд в муниципальных автобусах. Депутаты обоих муниципалитетов утвердили соответствующие решения об индексации цен на пассажирские перевозки. Об этом сообщает телеграмм-канал «На местах».
В Красновишерске стоимость проезда в городских автобусах увеличится с 35 до 40 рублей. При этом провоз багажа будет составлять 25% от цены билета пассажира.
В Лысьве изменится система расчета стоимости проезда. На муниципальных и пригородных маршрутах тариф составит 3,37 рубля за километр пути вместо прежних 2,85 рубля. На городских маршрутах цена проезда вырастет с 24 до 28 рублей. Стоимость провоза багажа установлена в размере 20% от цены пассажирского билета.
Новые тарифы вступят в силу одновременно в обоих муниципальных округах — с 1 ноября 2025 года.