Скончался рекордсмен «Торпедо» по числу матчей Виктор Шустиков

Бывший футболист московского клуба «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков скончался, говорится в Telegram-канале «Торпедо».

Шустиков — рекордсмен клуба по количеству проведенных матчей. Он дважды становился чемпионом СССР, дважды серебряным призером и один раз бронзовым призером. Также он выходил в финал чемпионата Европы.

С 1974 по 1980 год Шустиков был тренером «Торпедо».

