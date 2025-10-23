Скончался рекордсмен «Торпедо» по числу матчей Виктор Шустиков

Бывший футболист московского клуба «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков скончался, говорится в Telegram-канале «Торпедо».
Шустиков — рекордсмен клуба по количеству проведенных матчей. Он дважды становился чемпионом СССР, дважды серебряным призером и один раз бронзовым призером. Также он выходил в финал чемпионата Европы.
С 1974 по 1980 год Шустиков был тренером «Торпедо».
