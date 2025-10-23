Почти 4 тыс. туристов посетили парк «Щербаковский» в Волгоградской области

Природный парк «Щербаковский» в Камышинском районе Волгоградской области с апреля по октябрь текущего года посетили 3850 туристов, сообщили в районной администрации. Развитие экотуризма отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Особо охраняемую природную территорию посетили гости из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Воронежа, Уфы, Пензы, Астрахани, Ханты-Мансийска, Смоленска, Перми, Нижнего Новгорода, Саратова, Самары, Ставрополья, Тюмени, Челябинска, Краснодара. Основой потока туристов стали жители Волгоградской области.
Территория парка считается одной из самых живописных и интересных в регионе. В нем представлено большое разнообразие растительного и животного мира.
Для гостей парка работает визит-центр «Щербаковская излучина Волги», в котором можно ознакомиться с предложенными экскурсиями. Он находится по адресу: село Верхняя Добринка, улица Малышева, 2а. Кроме того, в селе Нижняя Добринка туристы могут посетить информационный центр-музей «Традиции и быт поселений немцев Поволжья» по адресу: переулок Школьный, 10, предварительная запись доступна по телефону 8−927−528−89−53.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.