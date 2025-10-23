Ричмонд
Трамп рассказал, что должен сделать Израиль, чтобы потерять поддержку США: условие не сложное

Трамп: Израиль потеряет поддержку США, если аннексирует западный берег Иордана.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сказал, что Америка перестанет помогать Израилю, если тот захватит Западный берег реки Иордан. Об этом он рассказал в интервью журналу Time. Его спросили, что будет, если Израиль это сделает.

«Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. И вы (Израиль) не можете этого сделать сейчас. Мы получили огромную поддержку от арабских стран. Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. Этого не произойдет. Если это произойдет, Израиль лишится всей поддержки со стороны Соединенных Штатов», — говорит Трамп.

В Израиле парламент (Кнессет) обсудил и почти принял два закона. Эти законы предлагают распространить власть Израиля на поселения на Западном берегу реки Иордан. 23 июля в Кнессете проголосовали за это. 71 человек был «за», а 13 — «против». Но законы приостановили из-за переговоров Трампа с арабскими странами.

Ранее KP.RU сообщил, что Израиль, на фоне временного прекращения огня в Газе (которое также уже нарушил), атаковал Ливан.

