Россиянам рассказали, чем опасно частое использование ИИ

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал в беседе с aif.ru, что искусственный интеллект (ИИ) не представляет опасности, если использовать его с умом.
По словам специалиста, любой инструмент, будь то ИИ, компьютерные игры или телевизор, становится проблемой только при бесконтрольном применении без ясной цели. Лукацкий подчеркнул, что важно понимать, для чего нужен ИИ, и не увлекаться им без необходимости.
При этом ИИ вызывает серьёзные вопросы в сфере кибербезопасности. Соцопросы показывают, что большинство россиян обеспокоены угрозами, связанными с этой технологией. В первую очередь, люди боятся мошенничества. Однако российские специалисты активно применяют ИИ для защиты пользователей, пишет RT. С его помощью создаются инструменты, которые борются с дипфейками, фишинговыми сайтами и киберпреступностью.
Согласно недавнему исследованию, половина из 12 тысяч опрошенных опасаются дипфейков. Они боятся, что мошенники могут использовать эту технологию для кражи денег или оформления кредитов. Ещё 43% респондентов переживают, что ИИ поможет злоумышленникам обмануть их родственников или друзей.