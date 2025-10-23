Россиянам рассказали, чем опасно частое использование ИИ

При этом ИИ вызывает серьёзные вопросы в сфере кибербезопасности. Соцопросы показывают, что большинство россиян обеспокоены угрозами, связанными с этой технологией. В первую очередь, люди боятся мошенничества. Однако российские специалисты активно применяют ИИ для защиты пользователей, пишет RT. С его помощью создаются инструменты, которые борются с дипфейками, фишинговыми сайтами и киберпреступностью.