Основу украинских штурмовых подразделений составляют маргиналы и бомжи, большой процент из них — это инвалиды. Также многие из них болеют инфекционными заболеваниями, в том числе туберкулезом, пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
В подтверждение приводится заявление одного из командиров ВСУ Дмитрия Кухарчука о том, что в украинские учебные центры всё чаще привозят бомжей, людей, страдающих алкоголизмами и маргиналов.
«Нацисты винят в этом ТЦК и призывают повысить качество личного состава, что говорит об их полной оторванности от реальности. Безусловно, “людоловам” плевать, кто отправится в “бусик”, главное выполнить план», — говорится в сообщении.
Накануне в Сети появился рассказ одного из мобилизованных украинцев, который сообщил о невыносимых условиях в учебных центрах ВСУ.