Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: основой штурмовых подразделений ВСУ являются маргиналы и бомжи

Один из украинских командиров пожаловался на качество новобранцев.

Источник: Аргументы и факты

Основу украинских штурмовых подразделений составляют маргиналы и бомжи, большой процент из них — это инвалиды. Также многие из них болеют инфекционными заболеваниями, в том числе туберкулезом, пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

В подтверждение приводится заявление одного из командиров ВСУ Дмитрия Кухарчука о том, что в украинские учебные центры всё чаще привозят бомжей, людей, страдающих алкоголизмами и маргиналов.

«Нацисты винят в этом ТЦК и призывают повысить качество личного состава, что говорит об их полной оторванности от реальности. Безусловно, “людоловам” плевать, кто отправится в “бусик”, главное выполнить план», — говорится в сообщении.

Накануне в Сети появился рассказ одного из мобилизованных украинцев, который сообщил о невыносимых условиях в учебных центрах ВСУ.